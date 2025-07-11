«Ноттингем» подписал Кунью из «Ботафого». Контракт защитника – до 2030-го
«Ноттингем Форест» подписал Жаира Кунью из «Ботафого».
22-летний защитник подписал пятилетний контракт, рассчитанный до лета 2030 года.
Игрок присоединился к команде АПЛ после того, как вернулся с клубного чемпионата мира.
Жаир с 10 лет играл в системе «Сантоса», прежде чем перейти в «Ботафого» в феврале 2025 года.
Центральный защитник также имеет опыт игры в молодежной сборной Бразилии. Он завоевал с командой титул чемпиона Южной Америки среди игроков до 20 лет.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ноттингем Форест»
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