«Ноттингем» подписал Кунью из «Ботафого». Контракт защитника – до 2030-го

«Ноттингем Форест» подписал Жаира Кунью из «Ботафого».

22-летний защитник подписал пятилетний контракт, рассчитанный до лета 2030 года.

Игрок присоединился к команде АПЛ после того, как вернулся с клубного чемпионата мира.

Жаир с 10 лет играл в системе «Сантоса», прежде чем перейти в «Ботафого» в феврале 2025 года.

Центральный защитник также имеет опыт игры в молодежной сборной Бразилии. Он завоевал с командой титул чемпиона Южной Америки среди игроков до 20 лет.