Экс-игрок юношеской сборной Афганистана погиб, упав с самолета ВВС США. Он пытался покинуть страну

Погиб бывший футболист юношеской сборной Афганистана Заки Анвари.

19-летний парень пытался бежать из страны, забравшись на самолет ВВС США. Обстоятельства его смерти все еще неясны. Афганские официальные лица заявляют, что Анвари умер после падения с самолета C-17, когда тот находился в воздухе.

Есть также сообщения, что подросток погиб в шасси самолета, но это еще не подтверждено.

«Погиб Заки Анвари, один из игроков национальной юношеской сборной страны по футболу, в результате несчастного случая.

Покойный Анвари был среди сотен молодых людей, которые хотели покинуть страну. Он упал [с самолета] в воздухе в результате несчастного случая», – написали в фейсбуке Главного управления физического воспитания и спорта Афганистана.

Напомним, недавно исламистское движение «Талибан» (организация признана РФ террористической и является запрещенной на территории страны) взяло под контроль почти всю территорию Афганистана. После этого тысячи людей устремились в аэропорт Кабула, где западные страны эвакуировали своих граждан и афганцев.

В понедельник появились фото и видео, где которых сотни людей бегут рядом с самолетом ВВС США, движущимся по взлетно-посадочной полосе. Некоторые люди цеплялись за его бок.