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Мусаев о Сперцяне в «Краснодаре»: «Хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы»

Мурад Мусаев высказался об Эдуарде Сперцяне.

Ранее полузащитник сказал, что пока не может ответить на вопрос о том, останется ли он в составе «Краснодара» на следующий сезон.

– С каждым сезоном Эдик развивается, и не только в плане футбола. Он становится старше, является капитаном команды, у него новые функции. Это первый его полноценный сезон в качестве капитана во взрослом футболе.

Я думаю, что он стал спокойней и умней. Насчет его будущего... У него фантастическая карьера, мы будем рады, если он проведет в одном клубе всю свою жизнь.

– Сперцян перерос РПЛ?

– С точки зрения тренера хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы в качестве капитана. Здесь выгода всем, – сказал главный тренер «Краснодара».

В сезоне‑2024/25 воспитанник «Краснодара» провел 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал шесть голевых передач.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
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