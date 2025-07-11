Мусаев о Сперцяне в «Краснодаре»: «Хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы»
Ранее полузащитник сказал, что пока не может ответить на вопрос о том, останется ли он в составе «Краснодара» на следующий сезон.
– С каждым сезоном Эдик развивается, и не только в плане футбола. Он становится старше, является капитаном команды, у него новые функции. Это первый его полноценный сезон в качестве капитана во взрослом футболе.
Я думаю, что он стал спокойней и умней. Насчет его будущего... У него фантастическая карьера, мы будем рады, если он проведет в одном клубе всю свою жизнь.
– Сперцян перерос РПЛ?
– С точки зрения тренера хотел бы, чтобы он был нашим Джеррардом и Тотти, провел всю карьеру, выиграл титулы в качестве капитана. Здесь выгода всем, – сказал главный тренер «Краснодара».
В сезоне‑2024/25 воспитанник «Краснодара» провел 35 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал шесть голевых передач.