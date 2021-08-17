Перенос начала матчей РПЛ, Ласицкене не дали визу в США, Локателли в «Юве», Безуглов ушел из сборной России, Лига наций на Okko и другие новости утра

1. РПЛ перенесла начало матча «Уфа» – «Зенит» на более позднее время из-за жары. ЦСКА и «Ахмат» сыграют на 2 часа раньше. В связи с этим изменилась и сетка телевещания: «Матч ТВ» вместо ЦСКА – «Ахмат» покажет игру «Зенита».

2. Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022, утверждает источник «Матч ТВ».

3. Австрия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

4. Okko эксклюзивно покажет три сезона Лиги наций и квалификации Евро-2024, Евро-2028 и ЧМ-2026.

5. Сообщают, что в «ПСЖ» недовольны Серхио Рамосом. Он ведет себя высокомерно по отношению к персоналу.

6. Кубок чемпионов КХЛ. СКА победил «Ак Барс» в овертайме, «Магнитка» обыграла «Салават».

7. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и серебряный призер Токио-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова пропустят этап «Бриллиантовой лиги» в США из-за отсутствия виз.

8. В футбольной сборной России некоторые перестановки: Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медштаб, а Евгений Савин ушел с поста генменеджера. Сообщалось, что у Безуглова возникли разногласия с тренером по физподготовке, пришедшим с Карпиным.

9. Полузащитник «Севильи» Папу Гомес рассказал подробности конфликта с тренером «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. Футболист заявил, что Гасперини пытался его ударить, а у президента клуба «не нашлось яиц попросить тренера извиниться». У Гасперини своя версия.

10. Трансферные новости. «Ювентус» арендовал Локателли на 2 года с выкупом за 25+12,5 млн евро.

Появилась информация, что у Хендрикса есть 3 предложения от европейских клубов, но агент игрока все опроверг. Бельгийский «Зюлте-Варегем» ведет переговоры об аренде Ивана Игнатьева у «Рубина». «Локо» обсуждает с «Каном» трансфер Бека-Бека. 20-летний защитник согласен на переход.

«Арсенал» договорился с «Реалом» о трансфере Эдегора за 30 млн фунтов плюс бонусы. Также лондонский клуб близок к покупке Рэмсдейла у «Шеффилда» за 24+6 млн фунтов. «Ман Сити» и Влахович обсуждают трансфер. C «Фиорентиной» скоро могут договориться. Мбаппе сообщил окружению, что не уйдет из «ПСЖ» летом. Леонардо также сказал об этом игрокам клуба.

11. РПЛ попросила клубы высказать позицию по отмене лимита и реформе лиги до 20 августа.

12. «Формула-1» объявила об отмене Гран-при Японии в 2021 году.

13. В среду на «Мастерсе» в Цинциннати Карен Хачанов уступил Феликсу Оже-Альяссиму. Андрей Рублев прошел Марина Чилича, Даниил Медведев – Маккензи Макдональда.

Вероника Кудерметова уступила Петре Квитовой.

14. Форвард сборной России Евгений Валиев судится с «Химками». Игрок обвиняет свой бывший клуб в обмане и хочет получить 45 млн рублей.

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