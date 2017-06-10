«Нарушений в судействе художественной гимнастики на Олимпиаде-2020 не выявлено». Заявление техкома FIG, который возглавляет россиянка Наталья Кузьмина

Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с заявлением по поводу судейства на Олимпийских играх-2020 в .

В личном многоборье победила израильтянка . Россиянка Дина Аверина несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге заняла второе место. Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в FIG за разъяснениями.

«Технический комитет FIG провел тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Вследствие этого мы можем подтвердить, что в судействе не было выявлено никаких отклонений или нарушений.

Таким образом, технический комитет подтверждает, что результаты Олимпиады-2020 в художественной гимнастике как в личном, так и в групповом видах являются справедливыми и беспристрастными.

FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой.

Мы были потрясены, узнав, что несколько судей получали множество угроз и сообщений ненависти после олимпийских соревнований. Эти попытки совершенно неприемлемы. FIG хочет четко заявить, что эти судьи пользуются нашей полной поддержкой, и их работа высоко оценена», – говорится в пресс-релизе организации.

Технический комитет FIG, который проводил послесоревновательный анализ, возглавляет россиянка Наталья Кузьмина.

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