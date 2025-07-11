Защитник ЦСКА Мойзес: «Изучаю и культуру России, и язык. Занимаюсь два-три раза в неделю, если логистика позволяет»
Мойзес Барбоза высказался об изучении русского языка.
– На премии РПЛ вы на сцене говорили по-русски. Не без ошибок, но все было понятно. Как вам удалось за три года научиться?
– Я изучаю и культуру России, и язык. Это необходимо для работы. Многое приходило благодаря общению с партнерами. Помогает и работа с репетитором, и самостоятельные занятия.
– Как часто у вас уроки с преподавателем?
– Иногда получается много тренировок, матчей и перелетов. Если логистика позволяет, то занимаюсь два-три раза в неделю. Плюс домашние задания. Тут главное – желание. Если действительно хочешь выучить язык – он будет даваться, – сказал Мойзес.
Кто выиграет Суперкубок России?3557 голосов
Краснодар
ЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости