«Крылья» бесплатно подписали Марина. Контракт экс-вингера «Оренбурга» – до 2028-го

«Крылья Советов» объявили о трансфере Джимми Марина.

«27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» на правах свободного агента.

Ранее футболист выступал за костариканские клубы «Депортиво Саприсса» и «Эредиано», а также за израильские команды «Хапоэль» и «Ашдод».

Последним клубом Марина был «Оренбург », где он провел 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

В составе сборной Коста-Рики Джимми сыграл 13 матчей и забил один мяч.

Футболист прошел медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде.

После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона», – говорится в сообщении «Крыльев Советов ».

Изображение: t.me/fckssamara_official