Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия сыграет с США, Парагвай встретится с Японией, другие матчи

19 августа в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия в первом туре сыграет с США.
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021
Москва, Россия
Группа А
Россия – США – 20.30
Парагвай – Япония – 16.30
Положение в группе: Россия – 0 очков (0 матчей), США – 0 (0), Парагвай – 0 (0), Япония – 0 (0).
Группа B
ОАЭ – Таити – 15.00
Мозамбик – Испания – 19.00
Положение в группе: ОАЭ – 0 (0), Таити – 0 (0), Мозамбик – 0 (0), Испания – 0 (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучших команды из группы выходят в четвертьфинал.
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Состав сборной России на чемпионат мира-2021 по пляжному футболу в Москве