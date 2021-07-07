Чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия сыграет с США, Парагвай встретится с Японией, другие матчи

19 августа в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу-2021. Россия в первом туре сыграет с США.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021

Москва, Россия

Группа А

Россия – США – 20.30





Парагвай – Япония – 16.30





Положение в группе: Россия – 0 очков (0 матчей), США – 0 (0), Парагвай – 0 (0), Япония – 0 (0).

Группа B

ОАЭ – Таити – 15.00





Мозамбик – Испания – 19.00





Положение в группе: ОАЭ – 0 (0), Таити – 0 (0), Мозамбик – 0 (0), Испания – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. По две лучших команды из группы выходят в четвертьфинал.

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Состав сборной России на чемпионат мира-2021 по пляжному футболу в Москве