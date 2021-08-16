ВАР ошибочно вмешался в эпизоде с незасчитанным голом «Краснодара» со штрафного «Зениту» (ЭСК РФС)

ЭСК РФС отреагировала на общение «Краснодара» с просьбой оценить вмешательство ВАР в эпизоде на 13-й минуте матча 3-го тура с «Зенитом» (2:3).

На 13-й минуте в ворота «Зенита» назначили штрафной. Гол Эдуарда Сперцяна, забитый прямым ударом со стандарта, был отменен. Арбитр Алексей Амелин после ВАР отменил гол, поскольку защитник Урош Спайич стал в стенку перед штрафным.

«ВАР ошибочно вмешался в эпизод на 13-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что протокол ВАР не содержит основания для вмешательств в отношении способов возобновления игры (за исключением 11-метровых ударов)», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

Нельзя стоять в чужой стенке – из-за этого отменили шикарный гол «Краснодара». Спайич нарушил правило, о котором даже не знал

