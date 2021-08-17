Нападающий Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» в это трансферное окно.
По информации Sky Sports, 32-летний форвард заинтересован в новом карьерном вызове.
Его все устраивает в мюнхенской команде, однако он хотел бы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия.
«Бавария» оценивает поляка более чем в 100 миллионов евро и рассчитывает, что он останется до конца срока контракта, который рассчитан до лета 2023 года.
Левандовски расстроен позицией «Баварией», однако форсировать свой трансфер и портить отношения с клубом не собирается.