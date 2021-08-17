Нападающий Роберт Левандовски готов покинуть «Баварию» в это трансферное окно.

По информации Sky Sports, 32-летний форвард заинтересован в новом карьерном вызове.

Его все устраивает в мюнхенской команде, однако он хотел бы перейти в другой европейский клуб до своего 35-летия.

оценивает поляка более чем в 100 миллионов евро и рассчитывает, что он останется до конца срока контракта, который рассчитан до лета 2023 года.

Левандовски расстроен позицией «Баварией», однако форсировать свой трансфер и портить отношения с клубом не собирается.