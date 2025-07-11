Колосков думал, что «Торпедо» не исключат из РПЛ до окончания уголовного расследования: «Пока вина не доказана, выносить приговор несправедливо. Но попытки повлиять на результат доказаны»

Вячеслав Колосков высказался о ситуации с «Торпедо».

В четверг прошло заседание КДК РФС, по итогам которого московский клуб был исключен из числа участников Мир РПЛ сезона-2025/26 и оштрафован на 5 млн рублей.

«Вывод такой, что это очень печально. Честно говоря, я думал, что пока идет расследование и вина задержанных не доказана, выносить такой приговор было бы несправедливо. Потому что факт нарушения с точки зрения уголовного преследования не был еще доказан.

Но такие вещи КДК не рассматривал, а только факты и попытки повлиять на результат, что, как я понял, было доказано. В этой ситуации я полностью согласен с решением КДК об исключении команды из числа участников, поскольку это соответствует регламенту», – сказал почетный президент РФС.