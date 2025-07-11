Модрич о «Реале»: «Буду всегда болеть за клуб. Он дал мне все в футболе, там я вырос как игрок и человек»

Лука Модрич оценил свою карьеру в «Реале».

Ранее 39-летний полузащитник покинул мадридский клуб спустя 13 лет. С 2012 года в составе «сливочных» футболист выиграл 28 титулов, включая 6 трофеев Лиги чемпионов.

«Сложно сказать, это смешанные чувства. Незабываемая, славная и победоносная эпоха закончилась.

То, что я пережил, дарит мне большую радость. Воспоминания обо всем, чего я здесь добился, делают меня очень счастливым, даже если все это позади.

В «Реале» я вырос как игрок и как человек. «Реал Мадрид» дал мне все в футболе, и за это я буду благодарен всю жизнь.

Я всегда буду болеть за «Мадрид», – заявил Модрич.

Модрич о главном моменте в «Реале»: «Всегда вспоминаю «Десиму», положившую начало невероятному доминированию. Мы выиграли 6 ЛЧ за 10 лет»