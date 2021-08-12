Клопп и лидер ЛГБТ-фанатов «Ливерпуля» обсудили недопустимость гомофобных кричалок после оскорблений в адрес хавбека «Норвича» Гилмора

Главный тренер провел встречу с Полом Эменном, лидером фанатской группировки Kop Outs, представляющей интересы ЛГБТ-болельщиков клуба.

Предметом обсуждения стали гомофобные кричалки, звучавшие во время игры команды с «Норвичем» (3:0) в 1-м туре .

Часть зрителей, поддерживающих «Ливерпуль», использовала по отношению к полузащитнику , права на которого принадлежат «Челси», слова «rent boy», означающие как «мальчик на побегушках», так и «гей, оказывающий сексуальный услуги за деньги».

После матча «Ливерпуль» осудил поведение фанатов и назвал кричалку оскорбительной, призвав не забывать о толерантности и отказаться от использования подобных слов.