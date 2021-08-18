Кубок чемпионов КХЛ. «Салават» победил СКА, «Ак Барс» играет с «Магниткой»

В Казани продолжается Кубок чемпионов КХЛ – предсезонный турнир с участием 4 команд, в разные годы выигрывавших Кубок Гагарина.
Кубок чемпионов КХЛ
Салават Юлаев – СКА – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
1:0 – 3 Науменков (Воробьев, Хартикайнен), ГБ
1:1 – 19 Морозов (Кетов, Грошев)
2:1 – 33 Алалыкин (Башкиров)
3:1 – 58 Воробьев (Санников), пустые ворота
4:1 – 59 Пустозеров, пустые ворота
Вратари: Шарыченков (16/17) – Юханссон (25/27)
Ак Барс – Металлург Мг – 2:1 (2:1, второй период)
Положение команд: «Металлург» – 2 (1), «Салават Юлаев» – 2 (2), СКА – 2 (2), «Ак Барс» – 1 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.