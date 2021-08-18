Кубок чемпионов КХЛ. «Салават» победил СКА, «Ак Барс» играет с «Магниткой»

В Казани продолжается Кубок чемпионов – предсезонный турнир с участием 4 команд, в разные годы выигрывавших Кубок Гагарина.

Кубок чемпионов КХЛ

Салават Юлаев – СКА – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

1:0 – 3 Науменков (Воробьев, Хартикайнен), ГБ

1:1 – 19 Морозов (Кетов, Грошев)

2:1 – 33 Алалыкин (Башкиров)

3:1 – 58 Воробьев (Санников), пустые ворота

4:1 – 59 Пустозеров, пустые ворота

Вратари: Шарыченков (16/17) – Юханссон (25/27)

Ак Барс – Металлург Мг – 2:1 (2:1, второй период)

Положение команд: «Металлург» – 2 (1), – 2 (2), СКА – 2 (2), – 1 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.