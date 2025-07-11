Александр Мостовой: «Не вижу логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах»

Александр Мостовой не поддерживает возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо ».

«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга » в РПЛ , потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще.

Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал » играл в стыковых матчах», – сказал экс-игрок сборной России.