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  • Александр Мостовой: «Не вижу логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах»
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Александр Мостовой: «Не вижу логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах»

Александр Мостовой не поддерживает возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».

«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще.

Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах», – сказал экс-игрок сборной России.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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