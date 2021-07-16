«Барселона» не хочет отдавать никому 10-й номер Месси в этом сезоне

не намерена отдавать никому в текущем сезоне 10-й номер, под которым многие годы играл форвард , ушедший недавно в «ПСЖ».

Изначально «Барселона» вообще хотела вывести «десятку» из обращения, но правила запрещают делать это.

По данным Sport.es, если в этом сезоне кому-то все же придется играть под 10-м номером, то каталонский клуб может отдать его одному из воспитанников академии.

Кроме того, не подтвердилась информация о том, что 10-й номер могут предложить полузащитнику , если он останется в «Барселоне».

Ромарио, Ривалдо, Роналдиньо, Месси… Коутиньо. История 10-го номера «Барсы»