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Флик сообщил тер Стегену, что тот не будет основным вратарем «Барселоны»

Ханси Флик и Марк-Андре тер Стеген провели беседу.

Тренер «Барселоны» сообщил вратарю, что тот не будет основным голкипером в новом сезоне, сообщает Diario Sport.

Флик дал понять немецкому футболисту, что приобретение вратаря Жоана Гарсии – стратегическое решение. Новичок пользуется полным доверием тренерского штаба и руководства. 

 При этом, как отмечается, в «Барселоне» будут уважать любое решение тер Стегена – независимо от того, захочет он остаться или уйти. 

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Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
logoМарк-Андре тер Стеген
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoЖоан Гарсия
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