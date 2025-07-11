Флик сообщил тер Стегену, что тот не будет основным вратарем «Барселоны»
Ханси Флик и Марк-Андре тер Стеген провели беседу.
Тренер «Барселоны» сообщил вратарю, что тот не будет основным голкипером в новом сезоне, сообщает Diario Sport.
Флик дал понять немецкому футболисту, что приобретение вратаря Жоана Гарсии – стратегическое решение. Новичок пользуется полным доверием тренерского штаба и руководства.
При этом, как отмечается, в «Барселоне» будут уважать любое решение тер Стегена – независимо от того, захочет он остаться или уйти.
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Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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