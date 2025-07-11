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Президент «Оренбурга» о включении в РПЛ: Рады, что все так сложилось. Общую радость подпортило то, что произошло это из-за неприятной истории с «Торпедо»

Президент «Оренбурга» высказался о возвращении клуба в РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге «Торпедо».

Что для вас значит включение в РПЛ, поддержка клубов и РФС?
 
- Премьер-лига – сильнейший турнир в стране, конечно, для клуба, для всех болельщиков региона, появление возможности выступать в РПЛ – большое и важное событие. Вместе с тем, конечно, общую радость от возвращения в РПЛ несколько подпортило, что произошло оно в связи с такой неприятной историей, в которой оказалось «Торпедо».

Безусловно, подобные события не красят наш футбол. Очень надеюсь, что стартующий спортивный сезон подарит болельщикам исключительно положительные эмоции.

Как принималось решение с вашей стороны, как вы об этом узнали?

– Узнали из официального решения бюро исполкома РФС, конечно, были рады, что все сложилось именно так, – сказал президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин. 

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КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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