Президент «Оренбурга» о включении в РПЛ: Рады, что все так сложилось. Общую радость подпортило то, что произошло это из-за неприятной истории с «Торпедо»
Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге «Торпедо».
– Что для вас значит включение в РПЛ, поддержка клубов и РФС?
- Премьер-лига – сильнейший турнир в стране, конечно, для клуба, для всех болельщиков региона, появление возможности выступать в РПЛ – большое и важное событие. Вместе с тем, конечно, общую радость от возвращения в РПЛ несколько подпортило, что произошло оно в связи с такой неприятной историей, в которой оказалось «Торпедо».
Безусловно, подобные события не красят наш футбол. Очень надеюсь, что стартующий спортивный сезон подарит болельщикам исключительно положительные эмоции.
– Как принималось решение с вашей стороны, как вы об этом узнали?
– Узнали из официального решения бюро исполкома РФС, конечно, были рады, что все сложилось именно так, – сказал президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин.