Роналду против слухов, «Бавария» взяла Суперкубок, «Шахтер» обыграл «Монако» в ЛЧ, «Зенит» и «Краснодар» недовольны судейством и другие новости утра

1. Весь минувший день слухи провожали Криштиану Роналду из «Ювентуса» – сначала написали о желании португальца перейти в «Ман Сити», а затем появилась информация о возможном возвращении в «Реал». На самом деле в «Мадриде» о камбэке легенды не думают, даже Карло Анчелотти пришлось опровергать домыслы журналистов. Сам нападающий обвинил СМИ в неуважении, а «Ювентус» рассчитывает, что игрок никуда не уйдет.

2. «Бавария» обыграла «Боруссию» и в девятый раз завоевала Суперкубок Германии. Для Нагельсманна это первый трофей в тренерской карьере. Перед игрой мюнхенцы почтили память Герда Мюллера, а Роберт Левандовски приблизился к еще одному рекорду великого немца.

3. «Монако» может остаться без групповой стадии ЛЧ, уступив «Шахтеру» дома в первом матче раунда плей-офф квалификации. Горняки вышли всего с двумя украинцами в старте, но какие могут быть претензии к Де Дзерби с такими результатами?

Поразил «Шериф», разгромивший загребское «Динамо» – 3:0! Все результаты дня вы найдете здесь.

4. «Спартак» попросил РПЛ перенести время начала матча с «Сочи» для удобства болельщиков, но лига отказала. Перенос точно не понравился бы «Матч ТВ».

5. «Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локомотивом» и «Арсеналом».

6. Трансферы. «Рома» купила нападающего Абрахама у «Челси» за 40 млн евро. ЦСКА готов отдать Влашича в аренду за 10 млн евро с правом выкупа за 15 млн. Инсинье отказался от контракта с «Зенитом» на 8 млн евро в год. Брэйтуэйт хочет повышения зарплаты в «Барсе», а в случае отказа попросит о расторжении контракта. «Умтити дали неделю, чтобы он принял одно из предложений о трансфере. «Юве» договорился об аренде Локателли у «Сассуоло» с обязательством выкупа за 35 млн евро. Эдегор близок к переходу в «Арсенал» из «Реала».

7. «Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30,8 миллиона рублей.

8. Совет директоров «Спартака» не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым. По нему клуб должен менеджеру 299 млн рублей.

9. Хабиб подпишет контракт с производителем энергетических напитков на 500 млн рублей.

10. РПЛ заняла 19-е место по уровню интенсивности игры в рейтинге CIES, лидер – АПЛ.

11. На Sports.ru вышел фильм о Юрии Розанове: как дружил с Уткиным, сумасшедше любил жену и дочь, не думал о деньгах и обожал Ниццу.

Цитаты дня

Каратист Горуна о критике Магучих из-за фото с Ласицкене: «Ультраправые радикалы добавили политический контекст. Я как мужик рефлекторно заступился за нее»

Дмитрий Губерниев: «Вью с Карпиным получилось блестящим, он держал удар. За такого тренера хочется болеть!»

Алла Шишкина: «Дзюба или Ромашина? Великая спортсменка, которая в поднебесье, и очень средненький футболист. Несравнимые величины»

Наиль Якупов: «В Америке скучновато. Там шикарные условия, но мне немного не хватало экшена»

Орлов о Дзюбе: «Он никакой сейчас. Напоминает истории советских спортсменов – сумасшедший взлет, а потом болезненное падение»

Александр Заваров: «Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя «Монако»

Сергачев об уровне КХЛ по 10-балльной шкале: «Три, если НХЛ – это десять»