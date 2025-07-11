Сальгадо о «ПСЖ»: «Все говорили о Мбаппе, когда тот ушел, но теперь они больше походят на команду. Дембеле прессингует как лучший защитник мира. Вот что отличает хорошего тренера»
– Как вам «ПСЖ» под руководством Луиса Энрике?
– Впечатляет. Все говорили о Мбаппе, когда тот ушел, а Энрике сумел справиться с переменами, ни разу не раскритиковав его. Он всегда говорил: «Было бы невероятно иметь в команде лучшего игрока мира».
Но они перестроились – начали играть по-другому, в ином стиле, ставя коллектив выше индивидуальностей, теперь они больше походят на команду. Это заставляет всех выкладываться на максимум – не только в атаке, но и в обороне. Это тренер, который умеет мотивировать. Все играют с огромной интенсивностью, особенно в прессинге.
– Посмотрите на Дембеле.
– Дембеле прессингует как лучший защитник в мире. Убедить такого игрока, как Дембеле, делать это – вот что действительно отличает хорошего тренера. Именно так. Перевести самых сложных игроков с индивидуалистского мышления на мышление в интересах команды, – сказал бывший защитник «Реала».