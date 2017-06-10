Ирина Винер о заявлении FIG: «Не остановимся, подадим протест. У нас есть доказательная база по тому, что на Играх были огромные нарушения»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала заявление Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на Олимпийских играх-2020 в Токио.

В личном многоборье победила израильтянка , россиянка взяла серебро. Российская сторона несколько раз подавала протест на судейские оценки, но в итоге Аверина осталась второй.

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в FIG за разъяснениями. Сегодня FIG заявила, что по итогам проведенного анализа было выявлено отсутствие нарушений и справедливость поставленных оценок.

«Другого ответа мы не ожидали. Если бы ожидали другой ответ, мы бы и не делали такой запрос, поскольку ответ FIG был бы дан сразу на Олимпийских играх, когда произошла несправедливая оценка, которая всколыхнула весь мир», – сказала Винер-Усманова.

«Первый раз слышу о том, что кто-то угрожал судьям. К нам лично никаких претензий нет. Мы никому ничего никогда не говорили. Конечно, есть люди, которые возмущены (судейством на Олимпиаде), но думаю, что угроз никаких нет. Есть возмущение, почему поставили такую оценку, а не другую», – добавила глава .

«Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим Международной федерации гимнастики, мы это так не оставим.

Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования, которые были на Олимпиаде. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения.

Если когда-то мы защищали технический комитет, а международная федерация обвиняла судей, то сейчас все наоборот. В то время не было таких ужасных результатов, которые были сейчас.

Это не только то, что случилось с Диной, но и огромное количество протестов, которые просто лились рекой и которые разбирали не по правилам. Все это было видно и по телевизионной трансляции.

Сейчас мы говорим о том, что надо обратить внимание на технический комитет, возглавляемый Кузьминой, и на судей, которые были там на соревнованиях – по какому праву, по каким критериям они были вызваны», – цитирует Винер-Усманову «Р-Спорт».

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