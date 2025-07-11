Митрофанов о деле «Торпедо»: «Одного из судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений. Наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить – как с убийством»

Максим Митрофанов рассказал о расследовании дела в отношении боссов «Торпедо».

Ранее КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо » Валерия Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

«В настоящий момент продолжается расследование уголовных дел. В том числе по кейсу «Торпедо». Оглашение большого количество материалов не представляется возможным в силу тайны следствия.

10 июля состоялось заседание КДК, который рассмотрел заявление о возможном совершении противоправных действий со стороны руководителей «Торпедо». КДК их рассмотрел и установил – имела место быть попытка незаконного влияния на спортивный результат. Одного из наших судей неоднократно склоняли к принятию незаконных решений на футбольном поле.

Для особо въедливых журналистов и блогеров обращу внимание, что дисциплинарным регламентом наказываются не только сами нарушения, но и в отдельных случаях попытка их совершить. Это как в уголовном кодексе – наказывается не только убийство, но и его подготовка, попытка. Согласно 6 статье, попытка организовать договорной матч – наказуема. Судья отказался влиять на результат, сотрудничал с правоохранительными органами. Клуб не предоставил доказательств, которые опровергают это», – сказал генеральный секретарь РФС.