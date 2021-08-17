«Лацио» объявил о переходе Педро из «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Педро перешел в «Лацио».

«Представляем нашего нового девятого номера», – сообщил официальный твиттер «Лацио», где также опубликовано фото испанца с шарфом его новой команды.

Ранее сообщалось, что трансфер будет осуществлен бесплатно, однако могут быть предусмотрены бонусы, зависящие от выступлений Педро. Этот переход позволит «Роме» сэкономить средства на зарплате.

Сам Педро согласился на понижение зарплаты в «Лацио». В прошлом сезоне он провел 27 матчей в Серии А, забив 5 голов. Подробно с его показателями можно ознакомиться здесь.