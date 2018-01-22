Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы Олимпийских игр-2024 в Париже, брейк-данс – включен

На Олимпийских играх-2024 в Париже не будут проходить соревнования по карате, софтболу и бейсболу.

В списке из 32 видов спорта, опубликованном на официальном сайте Игр, эти виды отсутствуют. Решение об их исключении было принято зимой.

Карате дебютировало на Олимпиаде-2020 в Токио. Софтбол и бейсбол были исключены из списка олимпийских дисциплин в 2008 году, но в Токио-2020 соревнования по ним снова проводились.

В Париже-2024 впервые в истории Игр состоятся соревнования по брейк-дансу.

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