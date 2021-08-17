«Спартак» хочет заработать 5 млн евро на трансфере Жиго в «Торино»

Теги Спартак Торино премьер-лига Россия серия А Италия возможные трансферы Самюэль Жиго Спорт-Экспресс деньги Футбол

Защитник Самюэль Жиго может покинуть «Спартак».

По данным «Спорт-Экспресса», московский клуб намерен выручить от продажи 27-летнего игрока в «Торино» 5 миллионов евро.

Кроме того, «Спартак» хочет включить пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений футболиста в клубе из Турина.
 
Напомним, что контракт Жиго со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2022 года, но есть вероятность его отъезда в Италию этим летом до завершения заявочного периода в серии А.

В прошлом сезоне Жиго провел 27 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал голевую передачу. В текущем сезоне на его счету шесть матчей за команду.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья