Доннарумма об уходе из «Милана»: «У нас разные амбиции. Но я навсегда останусь фанатом клуба»

Вратарь «ПСЖ» рассказал о своем решении покинуть этим летом.

«Я провел в «Милане» восемь лет, это был мой дом, и вместе мы пережили много прекрасных моментов.

Я по-прежнему люблю «Милан» и с огромным уважением отношусь к работающим там людям и болельщикам.

Но в жизни необходимо принимать решения, и у нас разные амбиции. Но я навсегда останусь фанатом «Милана».

Эти восемь лет не забыты, но для роста мне были нужны перемены, чтобы я стал лучше и сильнее.

Клянусь, что когда я уходил из «Милана», я не контактировал с другими командами, но был уверен, что если хорошо проведу , кто-нибудь на меня выйдет.

Когда я подписал контракт с , президент клуба сказал мне: «Наконец-то ты с нами». Я рад, я спокоен, да, в том сезоне команда не выиграла чемпионат, но настоящая цель у нас другая – Лига чемпионов.

Что касается перехода Месси в «ПСЖ», то когда стало известно о его прощании с «Барселоной», я и представить не мог, что встречусь с ним здесь», – сказал Доннарумма.