Эмир Катара решит, сможет ли Мбаппе уйти из «ПСЖ» этим летом. Форвард по-прежнему хочет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе по-прежнему настроен перейти в «Реал» уже этим летом.
Он отклонил все предложения парижан продлить контракт и дал понять руководству клуба о своем желании сменить команду.
«Реал», несмотря на заинтересованность в приобретении 22-летнего форварда, отказался от услуг агентов и посредников при переговорах.
Как сообщает Marca, «Мадрид» не делал никаких запросов в «ПСЖ», а обсуждать сделку будут напрямую Флорентино Перес и Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир катара и владелец французской команды.
Именно Аль Тани будет принимать окончательное решение о будущем Мбаппе, и в случае его одобрения продажи нападающего, «Реал» сможет начать переговоры.