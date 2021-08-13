Эмир Катара решит, сможет ли Мбаппе уйти из «ПСЖ» этим летом. Форвард по-прежнему хочет в «Реал»

Нападающий «ПСЖ» по-прежнему настроен перейти в «Реал» уже этим летом.

Он отклонил все предложения парижан продлить контракт и дал понять руководству клуба о своем желании сменить команду.

«Реал», несмотря на заинтересованность в приобретении 22-летнего форварда, отказался от услуг агентов и посредников при переговорах.

Как сообщает Marca, не делал никаких запросов в , а обсуждать сделку будут напрямую и Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир катара и владелец французской команды.

Именно Аль Тани будет принимать окончательное решение о будущем Мбаппе, и в случае его одобрения продажи нападающего, «Реал» сможет начать переговоры.