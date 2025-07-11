Генсек РФС о «Торпедо»: «Возможны новые санкции. Вряд ли получится исключить два раза подряд. Скорее штраф, отстранение должностей и снятие очков»

Генсек РФС заявил о возможности дополнительного наказания для «Торпедо».

– В настоящий момент нет никаких материалов дела. Процессуальные доказательства появляются когда? Либо РФС может их добыть, либо рапорт судьи, как это было с Перезвой. В данном случае я читаю информацию, что сначала задержали, потом отпустили арбитра. Когда у нас будут материалы, мы начнем процесс – возможны новые санкции к «Торпедо».

Исключение из ФНЛ ? Вряд ли получится исключить два раза подряд. Скорее всего, будет применены дополнительные санкции – штраф, отстранение должностей и снятие очков.

– Повторное наказание, максимум, что грозит «Торпедо» – минус 15 очков?

– Есть еще штраф, добавление сроков отстранения. Перевод во вторую лигу? Два раза за одно и то же я бы не наказывал.

– Есть ли анализ разговора Перезвы? Какие доказательства?

– Протокол допроса нами не использовался, его оригинальность мы подтвердить не можем. Есть рапорт судьи, есть аудиозапись – подлинность которой он подтверждает. Есть и иные доказательства, которые мы получили в рамках взаимодействия с правоохранительными органами, – сказал Максим Митрофанов .