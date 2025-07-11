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Бэйл о том, сможет ли Алонсо заставить Мбаппе и Винисиусе работать: «Да. Верю, что Хаби уважают, что играть будут так, как он хочет. Если нет, он не побоится посадить кого-то на лавку»

Гарет Бэйл считает, что Хаби Алонсо побудит игроков «Реала» к командной работе.

Экс-вингер мадридцев ответил на вопрос, может ли новый тренер заставить Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора работать на команду.

«Если посмотреть на то, что он сделал в «Байере», то да.

Сейчас у него, пожалуй, есть игроки получше, с которыми можно работать. И я могу представить больше трансферов.

Поэтому я хотел бы верить, что Хаби пользуется уважением футболистов, и они будут играть за него. Так что я ожидаю серьезных перемен и жду, что игроки будут играть так, как он хочет.

А если нет, то не думаю, что Хаби побоится кого-то посадить на лавку», – сказал Бэйл.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoВинисиус Жуниор
logoГарет Бэйл
logoКилиан Мбаппе
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