«Барса» дала Умтити неделю, чтобы он принял одно из предложений о трансфере. Иначе клуб расторгнет контракт

поставила ультиматум защитнику Самюэлю Умтити.

«Блауграна» получила несколько предложение о трансфере француза от клубов Лиги 1, но 27-летний игрок не принял ни одно из них.

Каталонцы сообщили Умтити, что у него есть одна неделя на то, чтобы принять любое из полученных предложений.

Если этого не произойдет, «Барса» расторгнет контракт с футболистом в одностороннем порядке, несмотря на риск судебного иска со стороны Умтити.

Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован «Лион».