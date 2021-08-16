Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Монако» Головина примет «Шахтер»

В первых матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина играет дома с «Шахтером».
В среду «Бенфика» принимает ПСВ.
Лига чемпионов
Раунд плей-офф
Первые матчи
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Шериф»
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 18 августа, 22.00, «Новый Стадион Мальме»
- Дата проведения
- 18 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
- Дата проведения
- 18 августа, 22.00, «Стад де Сюисс»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.