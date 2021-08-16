Лига чемпионов. Раунд плей-офф. «Монако» Головина примет «Шахтер»

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В первых матчах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина играет дома с «Шахтером».

В среду «Бенфика» принимает ПСВ.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Первые матчи

Шериф Молдова – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика

 

Монако Монако – Шахтер Украина
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика

 

Ред Булл Австрия – Брондбю Дания
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Мальме Швеция – Лудогорец Болгария
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Новый Стадион Мальме»
превью матча онлайн статистика

 

Бенфика Португалия – ПСВ Нидерланды
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Эштадиу да Луш»
превью матча онлайн статистика

 

Янг Бойз Швейцария – Ференцварош Венгрия
Дата проведения
18 августа, 22.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика ЛЧ

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