«Матч ТВ»: «При переносе игры «Спартак» – «Сочи» мы бы столкнулись с пересечением большой зрительской аудитории»

отреагировал на информацию о том, что РПЛ отказала перенести начало матча с «Сочи» на более позднее время.

«Шестой тур РПЛ был перенесен в интересах национальной сборной, в связи с этим матчи стоят в плотной временной сетке.

При переносе матча «Спартак» – «Сочи» на более позднее время мы бы столкнулись с пересечением этой игры с противостояниями «Зенита» и ЦСКА, а также «Ахмата» и «Арсенала», а значит и пересечением большой зрительской аудитории, которая хочет видеть матчи в прямом эфире на наших каналах.

При согласовании изменений календаря мы совместно с РПЛ учитывали массу факторов: необходимость синхронизации игровых циклов команд, прогнозируемую жаркую погоду в некоторых регионах.

Однако по поводу переноса времени матча «Спартак» – «Сочи» к нам никто из лиги не обращался», – говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

«Спартак» просил перенести начало матча с «Сочи» с 18:30 на более позднее время для удобства болельщиков. РПЛ отказала