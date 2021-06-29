Совет директоров «Спартака» не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым. По нему клуб должен менеджеру 299 млн рублей

Татьяна Завьялова, представитель «Спартака» в споре с бывшим гендиректором , высказалась о соглашении менеджера с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

«Исследовали платежное поручение, списанное электронным путем Газизовым. Мележиковым (гендиректором «Спартака» – прим. Sports.ru) было обнаружено, что Федуном было подписано дополнительное соглашение, которое не было прописано трудовым договором. Совет директоров таких полномочий Федуну не давал.

Никогда совет общества не передавал Федуну полномочий для единоличного решения о расторжении трудовых договоров. Председатель никогда не принимал данные экономические решения.

За исключением случая с Газизовым, все предыдущие трудовые договоры с директорами расторгались только по решению совета директоров, были прописаны четкие условия. Единственное, что входило в полномочия председателя – это подписание на заранее оглашенных условиях.

Договоры с предыдущими директорами составлены на идентичных условиях и не предоставляют Федуну права единоличного расторжения. Договор с Цорном отражает условия его выхода. По решению совета директоров, не передавая Федуну, назначено выплатить заработанную плату.

За исключением Цорна, в протоколе было написано: выплатить количество окладов, предусмотренное договором. В приложенном соглашении указано, что Цорн получил три оклада», – заявила Завьялова.

Допсоглашение к трудовому договору, о котором идет речь, предусматривало выплату Газизову 299,4 млн рублей выходного пособия. Федун заявил суду, что подписал соглашению потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора.

Газизов покинул «Спартак» 8 декабря 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.

Истерики «Спартака» уже не веселят. Как это не надоело Федуну?