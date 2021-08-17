«Юве» договорился об аренде Локателли у «Сассуоло» с обязательством выкупа за 35 млн евро

и договорились о трансфере хавбека .

«Бьянконери» арендуют 23-летнего игрока на 2 года с безусловным обязательством выкупа за 35 млн евро плюс бонусы, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что контракт итальянца будет рассчитан до 2026 года.

Сейчас стороны работают над тем, чтобы как можно скорее завершить все формальности и обеспечить прохождение медицинского осмотра Локателли.

Статистику полузащитника сборной Италии можно найти здесь.