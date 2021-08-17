«Юве» договорился об аренде Локателли у «Сассуоло» с обязательством выкупа за 35 млн евро

Теги Ювентус серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Мануэль Локателли Футбол

«Ювентус» и «Сассуоло» договорились о трансфере хавбека Мануэля Локателли.

«Бьянконери» арендуют 23-летнего игрока на 2 года с безусловным обязательством выкупа за 35 млн евро плюс бонусы, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Инсайдер Фабрицио Романо уточняет, что контракт итальянца будет рассчитан до 2026 года.

Сейчас стороны работают над тем, чтобы как можно скорее завершить все формальности и обеспечить прохождение медицинского осмотра Локателли.

Статистику полузащитника сборной Италии можно найти здесь.

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