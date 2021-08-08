«Ак Барс Арена» подала иск к «Рубину» на 30,8 млн рублей

Представители «Ак Барс Арены» подали судебный иск к «Рубину».
Сумма исковых требований – 30 849 284,1 рубля. Заявление зарегистрировано 12 августа в Арбитражном суде Республики Татарстан и рассматривается в первой инстанции.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал газон стадиона: «Здесь проводится куча мероприятий, свадеб, каких-то форумов, Хакамада приезжает... Они просто убили газон».
Представители арены в ответ заявили: «Рубин» не платит за пользование ареной второй год, накопив около 40 млн долгов».