Александр Заваров: «Головин может спокойно приехать на Украину. Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя «Монако»

Бывший главный тренер сборной Украины Александр Заваров ответил на вопрос по поводу приезда в страну российского футболиста «Монако» на матч против .

«На Украине сейчас тишина. Никаких проблем с отказом во въезде спортсменам нет.

Любые игроки из разных стран играют в футбол. Тот же Головин может спокойно приехать на Украину.

Мы цивилизованная страна и готовы видеть у себя команду в полном составе. Фактор гражданства здесь не играет совершенно никакой роли.

Политика сегодня, к сожалению, решает многое. Это видно и по последней Олимпиаде, и по соревнованиям в других видах спорта», – сказал Заваров.