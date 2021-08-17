Орлов о Дзюбе: «Он никакой сейчас. Напоминает истории советских спортсменов – сумасшедший взлет, а потом болезненное падение»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых кондициях форварда «Зенита» Артема Дзюбы и нападающего «Спартака» Александра Соболева.
– Главная новость – Артем Дзюба вне состава сборной России.
– Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой.
Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита». Все очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду?
– Но первый матч у нас с хорватами. Может быть, стоило все-таки включить опытного Дзюбу?
– Повторяю: он не в форме. Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно... Правильная пауза.
Начнет играть в основе «Зенита», забивать – получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне.
– Почему?
– Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение...
Ну вы же видите, что сейчас пишут про Дзюбу болельщики. Я, правда, за него заступился.
– Каким образом?
– Привел в пример Джеко, которого в 35 лет позвали в «Интер». Значит, все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос.
Сейчас ведь еще и бразилец добавится – Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали «Динамо», но москвичам он не подошел. А против «Локомотива» «Зенит» хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!
– Что происходит с Соболевым?
– Он деградирует, остановился в росте. Тут тоже все логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой!
Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют что-то, – сказал Орлов.
Близится конец эпохи Дзюбы? Он 5 лет был самым ярким в России, но так и не стал героем для всех