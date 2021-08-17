Орлов о Дзюбе: «Он никакой сейчас. Напоминает истории советских спортсменов – сумасшедший взлет, а потом болезненное падение»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игровых кондициях форварда Артема Дзюбы и нападающего .

– Главная новость – вне состава сборной России.

– Ну он же не в форме. Зачем его звать? Сейчас Дзюба никакой.

Думаю, Карпин еще предоставит ему шанс, но для этого Артему надо пробиться в состав «Зенита». Все очевидно. Раз он в таком состоянии, как он будет выступать за национальную команду?

– Но первый матч у нас с хорватами. Может быть, стоило все-таки включить опытного Дзюбу?

– Повторяю: он не в форме. Какой смысл его брать? Да ему самому будет стыдно... Правильная пауза.

Начнет играть в основе «Зенита», забивать – получит вызов. Но мне кажется, ему будет очень сложно в этом сезоне.

– Почему?

– Все это напоминает многие истории советских спортсменов. Сумасшедший взлет, а потом болезненное падение...

Ну вы же видите, что сейчас пишут про Дзюбу болельщики. Я, правда, за него заступился.

– Каким образом?

– Привел в пример Джеко, которого в 35 лет позвали в «Интер». Значит, все зависит от характера Дзюбы. Найдет ли он в себе мотивацию? Вопрос.

Сейчас ведь еще и бразилец добавится – Клаудиньо. Мне, кстати, говорили, что его предлагали «Динамо», но москвичам он не подошел. А против «Локомотива» «Зенит» хорошо играл и без Дзюбы. Азмун прекрасно выглядел!

– Что происходит с Соболевым?

– Он деградирует, остановился в росте. Тут тоже все логично, если говорить о составе сборной. Сейчас он совсем другой!

Соболев и сам это понимает. То же самое могу сказать и про Шапи из «Краснодара». Куда все пропало? Не развиваются эти ребята, не прибавляют что-то, – сказал Орлов.

Близится конец эпохи Дзюбы? Он 5 лет был самым ярким в России, но так и не стал героем для всех