Хабиб подпишет контракт с производителем энергетических напитков на 500 млн рублей

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подпишет новое долгосрочное соглашение с производителем энергетических напитков Gorilla Energy.

Об этом сообщил журналист Игорь Лазорин.

«По моей информации, Хабиб Нурмагомедов подпишет новый долгосрочный рекламный контракт с Gorilla на сумму более $7 млн (это 513 053 100 рублей по курсу).

Это достаточно большой контракт, в нем будет учтена и команда Нурмагомедова. О его подписании объявят 18 августа», – заявил Лазорин.

18 августа в Москве состоится пресс-конференция с участием .

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