Дмитрий Губерниев: «Вью с Карпиным получилось блестящим, он держал удар. За такого тренера хочется болеть!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от эфира с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
«Вью с Карпиным в прямом эфире «Матч ТВ» получилось блестящим! Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку, остроумно и по делу!
Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло! За такого тренера и за его команду хочется болеть! И поддерживать! Вперед, футбольная сборная России! Вперед, наставник! 💪🤟❤️» – написал Губерниев в инстаграме.
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