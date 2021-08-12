Инсинье отказался от контракта с «Зенитом» на 8 млн евро в год. «Наполи» принял предложение о трансфере за 30 млн (SportItalia)

Полузащитник и сборной Италии Лоренцо Инсинье не хочет переходить в .

Неаполитанский клуб принял предложение петербуржцев о трансфере за 30 миллионов евро.

Самому 30-летнему итальянцу был предложен контракт на 3-4 года с зарплатой 8 миллионов евро в год, но Инсинье отказался от перехода, так как хочет остаться в Неаполе, сообщает Calcionapoli24 со ссылкой на SportItalia.

Инсинье, ставший чемпионом Европы в составе сборной Италии, в прошедшем сезоне забил 19 мячей и отдал 7 голевых передач в 35 матчах Серии А.