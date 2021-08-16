«Спартак» просил перенести начало матча с «Сочи» с 18:30 на более позднее время для удобства болельщиков. РПЛ отказала

РПЛ отказала «Спартаку» в просьбе о переносе начала матча 6-го тура РПЛ с на более позднее время.

«Спартак» просил лигу передвинуть время начала игры с 18:30 на более позднее, чтобы болельщикам было удобнее добираться до стадиона в будний день, сообщает Sport24.

В пресс-службе красно-белых сообщили, что не нашла возможности перенести матч из-за сетки телевизионного вещания.

В пресс-службе лиги подтвердили, что причина отказа заключается в невозможности выполнить обязательства перед вещателем в связи с насыщенным расписанием запланированных трансляций на каналах и «Матч Премьер».

сыграет с «Сочи» 26 августа.