Наиль Якупов: «В Америке скучновато. Там шикарные условия, но мне немного не хватало экшена»

Нападающий Наиль Якупов высказался касательно возможного возвращения в НХЛ.

Форвард был выбран на драфте НХЛ-2012 под первым общим номером. Он играл в лиге за «Ойлерс», и .

– У вас теплится надежда поиграть в НХЛ?

– Не думаю об этом. Посмотрим, как пройдут два года. Я живу в России и получаю от этого огромное удовольствие. В команде также все отлично. Находиться в родной стране – кайф.

– Вы один из немногих, кто об этом честно говорит. А можете объяснить почему? Не те амбиции? Есть понимание, что в все хорошо?

– У меня есть действующий контракт. Хотел бы в НХЛ, не подписывал бы его. Да и в моем положении вряд ли бы было какое-то предложение. Сейчас отыграю два года – будет видно. Сейчас я балдею от того, что нахожусь в России, тут мое место.

Не скажу плохо про Америку, но там скучновато. Там шикарные условия – организация везде топ, но с моим менталитетом, который сформировался в России, в Америке немного не хватало экшена. Жизнь слишком размеренная.

Хотя Америка и Канада мне нравятся. Если бы не ковидные проблемы, поехал бы туда на неделю повидаться с друзьями. Плюс надо понимать, ради чего стоит ехать в НХЛ. Ради того, чтобы поставить галочку, мол, я вернулся… Я так не хочу. Когда есть определенность, контракт, конкретные сроки, роль в команде – другое дело. Все же знают, что чем больший срок контакта, тем выше шанс играть.

У меня были предложения в России больше, чем «Авангард» давал. Намного. Но я не выбрал деньги. Мне важно было остаться именно здесь, где я получаю удовольствие, – сказал Якупов.