Алла Шишкина: «Дзюба или Ромашина? Великая спортсменка, которая в поднебесье, и очень средненький футболист. Несравнимые величины»

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Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о форварде «Зенита» Артеме Дзюбе.

Светлана Ромашина (семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию – Sports.ru) или Артем Дзюба?

– Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина!

– Дзюба более популярный.

– Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины.

– Вы не стесняетесь хейтить футболистов. Но при этом ведь прекрасно понимаете, что будут писать в комментариях: «Да кто она такая? Где синхронное плавание, а где футбол».

– Я это уже столько раз слышала, что мне все равно. Мои болельщики всегда меня поддержат. Под моим последним постом про футбол 90 процентов подписчиков написали, что они полностью солидарны.

– Футбол еще ладно. Самые жесткие войска – в фигурном катании.

– И вот туда я не лезу, – сказала Шишкина.

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