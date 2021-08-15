«Реал» не рассматривает возвращение Роналду. В клубе считают, что этот этап завершен

Теги Карло Анчелотти Криштиану Роналду Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Реал».

Ранее журналист Эду Агирре сообщил, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти хочет видеть португальца в команде.

Итальянский специалист высоко ценит 36-летнего игрока и поддерживает с ним контакт, но «Реал» не планирует возвращать Роналду, сообщает Marca.

Несколько месяцев назад «Реалу» предложили подписать Роналду, но предложение было отклонено. В мадридском клубе считают, что этап выступлений Криштиану в «Реале» завершен.

Появлялась информация, что агент Роналду Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента «Манчестер Сити».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья