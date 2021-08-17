Видеотрансляция матча «Монако» – «Шахтер» – 0:1. Педриньо открыл счет. Текстовый онлайн есть, Головин играет

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В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина играет дома с «Шахтером».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.Также доступен текстовый онлайн.

Монако Монако – Шахтер Украина 0:1 (перерыв)
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Луи II»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 19 Педриньо.
МонакоМаецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.
ШахтерТрубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо, Маркос Антонио, Тете, Траоре.

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