Видеотрансляция матча «Монако» – «Шахтер» – 0:1. Педриньо открыл счет. Текстовый онлайн есть, Головин играет

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Монако» Александра Головина играет дома с «Шахтером».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этой игры.Также доступен текстовый онлайн.
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Луи II»
- Гол:
- 0:1 – 19 Педриньо.
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Монако –
Маецки, Сидибе, Марипан, Бадиашиле, Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Диатта, 67), Головин (Диоп, 60), Тчуамени, Фофана (Жан Лукас, 45), Бен-Йеддер (Боадю, 67), Фолланд.
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Шахтер –
Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Алан Патрик, Соломон (Коноплянка, 66), Майкон (Степаненко, 74), Педриньо, Маркос Антонио, Тете, Траоре.