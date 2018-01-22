Каратист Горуна о критике Магучих из-за фото с Ласицкене: «Ультраправые радикалы добавили политический контекст. Я как мужик рефлекторно заступился за нее»

Бронзовый призер Олимпиады-2020, украинский каратист Станислав Горуна объяснил, почему написал пост в защиту легкоатлетки после критики из-за совместного фото с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио.

«Потому что это ######. Что творится, такая дикуха просто. Магучих берет принципиально важную медаль для Украины. Более чем из 40 украинских легкоатлетов, которые там были, она единственная, кто взяла медаль. Эйфория и так далее.

Она в момент своей наибольшей радости в ее пока недолгой жизни, ей 19 лет всего, берет украинский флаг и со счастьем и радостью на лице бегает, со всеми фоткается. Тем более, что фоткается со своими соперницами – это нормальное спортивное поведение, достойное спортсмена, который в первую очередь уважает себя.

У нас есть ультраправые радикалы, которым надо добавить туда перчинку. Они добавили контекста. Ярослава в свою победу не вкладывала политический контекст. Идет срач. Добавили туда, размешали это все с политикой.

Тему спорта перевели в плоскость войны и воинов АТО, заполитизировали все это. И давай разносить девушку, которая завоевала для Украины очень важную медаль. Они давай ее разрывать.

Я не знаю, чисто как мужик рефлекторно взял и заступился за нее. Захожу вечером в интернет, туда-сюда листаю, смотрю – победа, а читаю комментарии – оказывается предательство. Думаю – ну как так?

На меня тонну дерьма вылили. Я тогда не знал, что напишу и будет такая реакция. Теперь, когда знаю, что такая реакция, я бы еще раз так сделал», – сказал Горуна в интервью ютуб-каналу «ОТДУШИВДУШУ».

«Отстаньте от спортсменов с вашей ###### политикой». Призер Игр-2020, украинский каратист Горуна – о фото Ласицкене и Магучих

Украинку Магучих затравили за фото с Марией Ласицкене в Токио-2020. Оскорбляют в соцсетях и вызвали на разговор в Минобороны