«Шериф» победил загребское «Динамо» (3:0) в 1-м матче квалификации ЛЧ. Молдавские клубы никогда не играли в группе турнира

Теги Лига чемпионов УЕФА Динамо Загреб высшая лига Молдова Шериф Юрий Вернидуб Димитрис Коловос Адама Траоре IV Футбол

«Шериф» переиграл «Динамо» из Загреба (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Дублем отметился нападающий Адама Траоре. Еще один гол забил хавбек Димитрис Коловос.

Отметим, что молдавские клубы никогда не играли в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главным тренером «Шерифа» является Юрий Вернидуб.

Ранее команда прошла три раунда квалификации ЛЧ, обыграв по сумме двух матчей «Теуту», «Алашкерт» и «Црвену Звезду».

Ответный матч с «Динамо» состоится 25 августа.

Шериф Молдова – Динамо Загреб Хорватия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
17 августа, 22.00, «Шериф»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 45 Траоре, 2:0 – 54 Коловос, 3:0 – 80 Траоре.
ШерифАтанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Коловос (Бизяк, 87), Тилль, Аддо (Петро, 87), Луваннор (Раделич, 90), Траоре, Янсане.
Динамо ЗагребЛивакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80).
Предупреждение:
Менало (76).

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья