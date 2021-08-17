«Шериф» победил загребское «Динамо» (3:0) в 1-м матче квалификации ЛЧ. Молдавские клубы никогда не играли в группе турнира

«Шериф» переиграл «Динамо» из Загреба (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Дублем отметился нападающий Адама Траоре. Еще один гол забил хавбек Димитрис Коловос.
Отметим, что молдавские клубы никогда не играли в групповом этапе Лиги чемпионов.
Главным тренером «Шерифа» является Юрий Вернидуб.
Ранее команда прошла три раунда квалификации ЛЧ, обыграв по сумме двух матчей «Теуту», «Алашкерт» и «Црвену Звезду».
Ответный матч с «Динамо» состоится 25 августа.
- Дата проведения
- 17 августа, 22.00, «Шериф»
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Шериф –
Атанасиадис, Кристиано, Арболеда, Дуланто, Джульен (Костанза, 53), Коловос (Бизяк, 87), Тилль, Аддо (Петро, 87), Луваннор (Раделич, 90), Траоре, Янсане.
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Динамо Загреб –
Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Перич (Мубандже, 21), Иванушец, Франьич, Мишич (Менало, 65), Якич, Маер (Гояк, 65), Петкович, Оршич (Чоп, 80).
- Предупреждение:
- Менало (76).