«Шериф» победил загребское «Динамо» (3:0) в 1-м матче квалификации ЛЧ. Молдавские клубы никогда не играли в группе турнира

«Шериф» переиграл из Загреба (3:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации .

Дублем отметился нападающий Адама Траоре. Еще один гол забил хавбек .

Отметим, что молдавские клубы никогда не играли в групповом этапе Лиги чемпионов.

Главным тренером является .

Ранее команда прошла три раунда квалификации ЛЧ, обыграв по сумме двух матчей «Теуту», «Алашкерт» и «Црвену Звезду».

Ответный матч с «Динамо» состоится 25 августа.