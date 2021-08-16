Брэйтуэйт хочет повышения зарплаты. Если «Барса» не согласится, он попросит о расторжении контракта

Нападающий Мартин Брэйтуэйт недоволен отношением «Барселоны».

Датчанин чувствует, что клуб подталкивает его к уходу. Недовольство 30-летнего игрока не связано с главным тренером Роналдом Куманом.

Несмотря на это, Брэйтуэйт готов продолжить играть за «блауграну», но при условии подписания нового контракта, сообщает Mundo Deportivo. Футболист считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является игроком стартового состава.

Если же пересмотра условий соглашения не произойдет, Брэйтуэйт попросит «Барселону» о расторжении контракта.

В первом туре форвард забил 2 гола и сделал результативную передачу. Его статистика – здесь.