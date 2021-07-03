РПЛ заняла 19-е место по уровню интенсивности игры, лидер – АПЛ (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг интенсивности игры в различных лигах мира.

Критерием для рейтинга стал показатель отношения процента бега высокой интенсивности (быстрее 19,8 км/ч) к общему расстоянию, пройденному футболистами. Данные относятся к прошлому сезону.

Самым высокоинтенсивным чемпионатом мира стала английская Премьер-лига с показателем 7,82 %. Российский чемпионат занял 19-е место в рейтинге с показателем 7,15 %.

Рейтинг уровня интенсивности игры

1. Английская Премьер-лига – 7,82 процента рывков высокой интенсивности по отношению к общему пройденному расстоянию

2. Чемпионат Польши – 7,81

3. – 7,75

4. Чемпионат Чехии – 7,61

5. Чемпионат Швейцарии – 7,6

6. Чемпионат Бельгии – 7,54

7. Чемпионшип – 7,52

8. Чемпионат Дании – 7,51

9. Серия А – 7,5

10. Сегунда – 7,47

...

14. Чемпионат Нидерландов – 7,34

15. Бундеслига – 7,31

16. – 7,26

17. Чемпионат Украины – 7,25

...

19. – 7,15

...

22. Лига 1 – 7,08.