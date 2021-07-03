РПЛ заняла 19-е место по уровню интенсивности игры, лидер – АПЛ (CIES)

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг интенсивности игры в различных лигах мира.
Критерием для рейтинга стал показатель отношения процента бега высокой интенсивности (быстрее 19,8 км/ч) к общему расстоянию, пройденному футболистами. Данные относятся к прошлому сезону.
Самым высокоинтенсивным чемпионатом мира стала английская Премьер-лига с показателем 7,82 %. Российский чемпионат занял 19-е место в рейтинге с показателем 7,15 %.
Рейтинг уровня интенсивности игры
1. Английская Премьер-лига – 7,82 процента рывков высокой интенсивности по отношению к общему пройденному расстоянию
2. Чемпионат Польши – 7,81
3. Ла Лига – 7,75
4. Чемпионат Чехии – 7,61
5. Чемпионат Швейцарии – 7,6
6. Чемпионат Бельгии – 7,54
7. Чемпионшип – 7,52
8. Чемпионат Дании – 7,51
9. Серия А – 7,5
10. Сегунда – 7,47
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14. Чемпионат Нидерландов – 7,34
15. Бундеслига – 7,31
16. Вторая Бундеслига – 7,26
17. Чемпионат Украины – 7,25
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19. РПЛ – 7,15
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22. Лига 1 – 7,08.