«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локо» и «Арсеналом»

«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС по поводу решений судей в матчах 4-го тура .

сыграл вничью с (1:1). Оба гола в матче были забиты с пенальти, на 50-й минуте был удален хавбек петербуржцев Далер Кузяев. обыграл тульский (3:2).

«Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара». По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Сложный вечер Карасева: поставил 2 пенальти (помог ВАР) и удалил Кузяева – тот наиграл на 3 желтых