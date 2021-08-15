«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС из-за судейства в матчах с «Локо» и «Арсеналом»

«Зенит» и «Краснодар» обратились в ЭСК РФС по поводу решений судей в матчах 4-го тура РПЛ.
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1). Оба гола в матче были забиты с пенальти, на 50-й минуте был удален хавбек петербуржцев Далер Кузяев. «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» (3:2).
«Пока поступили обращения от «Зенита» и «Краснодара». По каким именно моментам? Завтра состоится ЭСК, и я бы не хотел озвучивать раньше времени», – сказал руководитель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.
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